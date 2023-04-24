Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Девилз: Прямая трансляция 25 апреля

В ночь с 24 на 25 апреля 2023 года, в рамках 4-й игры 1/4 финала Плей-офф НХЛ 2023 в конференции "Восток", в Нью-Йорке, на «Мэдисон Сквер Гарден» местные Нью-Йорк Рейнджерс принимают Нью-Джерси Девилз. В серии до 4-х побез счет 2-1 в пользу Рейнджерс.

Начало прямого эфира 25 апреля в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Девилз в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Рейнджерс – Девилз: прямой эфир 4 матч Плей-офф

Рейнджерс – Девилз: трансляция 4 матч Плей-офф