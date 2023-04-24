Аль-Наср – Аль-Вахда: Прямая трансляция 24 апреля 2023

24 апреля 2023 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Мрсул Парк", пройдет матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии: команда Криштиану РоналдуАль-Наср (Эр-Рияд) принимает команду Аль-Вахда (Мекка).

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Наср занимает 2 место, Абха идет на 13 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 24 апреля в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Аль-Наср – Абха в прямом эфире и в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию: Плеер 1 Плеер 2