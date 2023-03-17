Аль-Наср – Абха: Прямая трансляция 18 марта 2023

18 марта 2023 года, в в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Мрсул Парк", в рамках 21 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пройдет матч: команда Криштиану РоналдуАль-Наср (Эр-Рияд) принимает команду Абха (Абха).

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Наср занимает 2 место, Абха идет на 12 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 18 марта в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Аль-Наср – Абха в прямом эфире и в записи!

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