Аль-Адалх – Аль-Наср: прямая трансляция 4 апреля 2023

4 апреля 2023 года, в городе Al Hulaylah (Саудовская Аравия), в рамках 22 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пройдет матч: команда Аль-Адалх принимает команду Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд). 
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Адалх занимает 15 место, Аль-Наср идет на 2 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 4 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Адалх – Аль-Наср в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

Аль-Адалх – Аль-Наср: прямой эфир

 

Аль-Адалх – Аль-Наср: трансляция

 

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