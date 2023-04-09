Аль-Фейха – Аль-Наср: прямая трансляция 9 апреля 2023

9 апреля 2023 года, в городе Эль-Маджмаа (Саудовская Аравия), в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пройдет матч: команда Аль-Фейха принимает команду Криштиану РоналдуАль-Наср (Эр-Рияд). 

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Адалх занимает 10 место, Аль-Наср идет на 2 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии. Начало прямого эфира 9 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Фейха – Аль-Наср в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

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