Аль-Наср – Аль-Халидж: Прямая трансляция 8 мая 2023

8 мая 2023 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Мрсул Парк", пройдет матч 26 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии: команда Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд) принимает команду Аль-Халидж (Сейхат).

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Наср занимает 2 место, Аль-Раид идет на 14 месте в Чемпионате Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 8 мая в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Наср - Аль-Халидж в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Аль-Наср - Аль-Халидж: прямой эфир

Аль-Наср - Аль-Халидж: трансляция