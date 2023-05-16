Аль-Таи – Аль-Наср: прямая трансляция 16 мая

16 мая 2023 года, в городе Хаиль (Саудовская Аравия), в рамках 27 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пройдет матч: команда Аль-Таи (Хаиль) принимает команду Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд).

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Адалх занимает 7 место, Аль-Наср идет на 2 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 16 мая в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Фейха – Аль-Наср в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Аль-Таи – Аль-Наср: Highlights

Аль-Таи – Аль-Наср: трансляция