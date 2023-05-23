Аль-Наср – Аль-Шабаб: прямая трансляция 23 мая 2023

Сегодня 23 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Мрсул Парк", пройдет матч 28 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии: команда Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд) принимает ФК Аль-Шабаб (Эр-Рияд).

В турнирной таблице Премьер-Лиги, Аль-Наср занимает 2 место, Аль-Шабаб идет на 3 месте в Чемпионате Саудовской Аравии. Начало прямого эфира 23 мая в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Наср – Аль-Шабаб в прямом эфире и в записи!

Аль-Наср – Аль-Шабаб: прямой эфир

Аль-Наср – Аль-Шабаб: трансляция