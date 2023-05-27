Аль-Иттифак – Аль-Наср: прямая трансляция 27 мая 2023

Сегодня 27 мая в Даммаме (Саудовская Аравия) на стадионе "принца Мохамеда бин Фахда", пройдет матч 29 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии: Аль-Иттифак (Даммам) принимает команду Криштиану Роналду ФК Аль-Наср (Эр-Рияд).

В турнирной таблице Премьер-Лиги, Аль-Наср занимает 2 место, Аль-Иттифак идет на 10 месте в Чемпионате Саудовской Аравии.

Начало прямого эфира 27 мая в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Иттифак – Аль-Наср в прямом эфире и в записи!

Аль-Иттифак – Аль-Наср: прямой эфир

Аль-Иттифак – Аль-Наср: трансляция