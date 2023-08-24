Аль-Раед – Аль-Хиляль: прямая трансляция 24 августа

Сегодня 24 августа 2023 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе имени принца Фейсала, пройдет важный матч 3 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу: Самый титулованный клуб Саудовской Аравии – Аль-Раед (Бурайда) принимает новую команду Малкома и Неймара Аль-Хиляль (Эр-Рияд).

Начало прямого эфира 24 августа в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Раед – Аль-Хиляль на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Al Raed – Al Hilal: прямой эфир

 

Аль-Раед – Аль-Хиляль: трансляция

 

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