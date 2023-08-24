Аль-Рияд – Аль-Иттихад: прямая трансляция 24 августа

Al Riyadh x Al Ittihad смотреть онлайнСегодня 24 августа 2023 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе имени принца Фейсала, пройдет важный матч 3 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу: Действующий чемпион Премьер-Лиги Саудовской Аравии – Аль-Рияд (Аль-Рияд) принимает новая команду Карима Бензема – Аль-Иттихад (Джидда).

Начало прямого эфира 24 августа в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Рияд – Аль-Иттихад на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Al Riyadh x Al Ittihad: прямой эфир Rus

 

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