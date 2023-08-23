Андреева – Стивенс: WTA Кливленд 2023: прямая трансляция 24 августа

В ночь с 23 на 24 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде - WTA Cleveland 2023, еще известного, как Cleveland Championships 2023, из серии WTA 250. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Слоан Стивенс (США).

Начало прямого эфира 24 августа ~ в 01:30 по московскому времени. Смотрите Финал WTA Кливленд: Мирра Андреева – Слоан Стивенс на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мачт приостановлен, доигровка 24 августа ~ в 21-30

Мирра Андреева – Слоан Стивенс: доигровка прямой эфир

Мирра Андреева – Слоан Стивенс: трансляция