Андреева – Гадеки: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 watch online28 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Оливия Гадеки (Австралия).

Начало прямого эфира 28 августа ~ в 23:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Мирра Андреева – Оливия Гадеки на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Мирра Андреева – Оливия Гадеки: видео обзор матча

 

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