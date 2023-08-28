Сафиуллин – Чеккинато: US Open 2023: видео онлайн

Открытый чемпионат США по теннису 2023

28 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Марко Чеккинато (Италия).

Начало прямого эфира 28 августа ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Роман Сафиуллин - Марко Чеккинато, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Роман Сафиуллин - Марко Чеккинато: трансляция Rus

 

Роман Сафиуллин - Марко Чеккинато: видео обзор матча

 

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