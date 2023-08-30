Сафиуллин – Пол: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

30 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Томми Пол (США).

Начало прямого эфира 30 августа ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Роман Сафиуллин – Томми Пол, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Роман Сафиуллин – Томми Пол: прямой эфир Rus

 

Роман Сафиуллин – Томми Пол: трансляция Rus

 

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