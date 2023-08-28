Джокович – Мюллер: US Open 2023: прямая трансляция 29 августа

US Open 2023 watch online

В ночь с 28 на 29 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Александр Мюллер (Франция).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Новак Джокович - Александр Мюллер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович - Александр Мюллер: трансляция Rus

 

Новак Джокович - Александр Мюллер: видео обзор матча

 

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