Джокович – Алькарас: ATP Цинциннати 2023: Финал прямая трансляция

Сегодня 20 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет финальный матч мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Новак Джокович (Сербия).

Начало прямого эфира 20 августа ~ в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Карлос Алькарас – Новак Джокович на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир





Карлос Алькарас – Новак Джокович: прямой эфир Rus