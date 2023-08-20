Джокович – Алькарас: ATP Цинциннати 2023: Финал прямая трансляция

Western & Southern Open 2023

Сегодня 20 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет финальный матч мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Новак Джокович (Сербия).

Начало прямого эфира 20 августа ~ в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Карлос Алькарас – Новак Джокович на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир


 

Карлос Алькарас – Новак Джокович: прямой эфир Rus

 

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