Джокович – Зверев: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 20 августа

В ночь с 19 на 20 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Александр Зверев (США).

Начало прямого эфира 20 августа ~ в 01:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Новак Джокович – Александр Зверев на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Александр Зверев: прямой эфир



