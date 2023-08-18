Джокович – Фриц: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 19 августа

В ночь с 18 на 19 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Тейлор Фриц (США).

Начало прямого эфира 19 августа ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Новак Джокович – Тейлор Фриц на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Тейлор Фриц: прямой эфир Rus

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