Джокович – Монфис: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 18 августа

Western & Southern Open 2023

В ночь с 17 на 18 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Гаэль Монфис (Франция).

Начало прямого эфира 18 августа ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Новак Джокович – Гаэль Монфис на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович – Гаэль Монфис: прямой эфир Rus

 

Новак Джокович – Гаэль Монфис: трансляция

 

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