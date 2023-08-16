Джокович – Давидович Фокина: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 17 августа

Western & Southern Open 2023

17 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Начало прямого эфира 17 августа ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир


 

Давидович Фокина – Новак Джокович: прямой эфир

 

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