Потапова – Вондроушова: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция 16 августа

Western & Southern Open 2023

Сегодня 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Начало прямого эфира 16 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Маркета Вондроушова – Анастасия Потапова на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир


 

 

Маркета Вондроушова – Анастасия Потапова: прямой эфир Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Швентек — Свитолина: Уимблдон 2023: видео трансляция

11 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Элина Свитолина…
Petra Kvitova - Donna Vekic

Квитова – Векич: Финал WTA Берлин: видео онлайн

25 июня в Берлине, Германия, пройдет Финальный матч, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Берлин / 2023 Berlin Open, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Петра Квитова (Чехия) и…