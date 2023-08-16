Потапова – Вондроушова: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция 16 августа

Сегодня 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Начало прямого эфира 16 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Маркета Вондроушова – Анастасия Потапова на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Цинциннати 2023: прямой эфир





Маркета Вондроушова – Анастасия Потапова: прямой эфир Rus