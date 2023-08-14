Потапова – Селин Неф: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция

Western & Southern Open 2023

В ночь с 14 на 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Селин Неф (Швейцария).

Начало прямого эфира 14 августа ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Анастасия Потапова – Селин Неф на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Селин Наеф – Анастасия Потапова: трансляция часть 1

 

Матч Анастасия Потапова – Селин Неф из-за дождя был приостановлен, см часть 2 матча:

Селин Наеф – Анастасия Потапова: трансляция часть 2

 

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