Потапова – Селин Неф: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция

В ночь с 14 на 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Селин Неф (Швейцария).

Начало прямого эфира 14 августа ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Анастасия Потапова – Селин Неф на русском языке в прямом эфире и в записи!

Селин Наеф – Анастасия Потапова: трансляция часть 1

Матч Анастасия Потапова – Селин Неф из-за дождя был приостановлен, см часть 2 матча:

Селин Наеф – Анастасия Потапова: трансляция часть 2