Потапова – Йуван: Уимблдон 2023: прямая трансляция 6 июля

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Сегодня 6 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Кайя Йуван (Словения).

Начало прямого эфира 6 июля ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Анастасия Потапова - Кайя Йуван в прямом эфире и в записи!

 

Анастасия Потапова - Кайя Йуван: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 6 июля

 

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