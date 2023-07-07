Александрова – Бренгл: Уимблдон 2023: прямая трансляция 7 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 7 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда 1/32 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Мэдисон Бренгл (США).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Екатерина Александрова – Мэдисон Бренгл в прямом эфире и в записи!

 

Екатерина Александрова – Мэдисон Бренгл: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир 7 июля

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Алькарас – Штруфф: Финал ATP Мадрид: видео онлайн

7 мая в Мадриде (Испания), пройдет Финальный матч турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: 1 ракетка мира - Карлос Алькарас (Испания) и 65 номер рейтинга ATP - Ян-Леннард Штруфф (Германия). Начало прямого…

Хольгер Руне – Каспер Рууд: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

7 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч пятого раунда, 1/4 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Хольгер Руне (Дания) и Каспер Рууд (Норвегия).…