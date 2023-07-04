Александрова – Наварро: Уимблдон 2023: прямая трансляция 4 июля

Сегодня 4 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Эмма Наварро (США).

Начало прямого эфира 4 июля ~ в 13:00 по московскому времени (матч приостановлен). Смотрите матч Уимблдон 2023: Екатерина Александрова – Эмма Наварро в прямом эфире и в записи!

Екатерина Александрова – Эмма Наварро: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир

Уимблдон 2023 прямая трансляция 4 июля