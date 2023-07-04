Александрова – Наварро: Уимблдон 2023: прямая трансляция 4 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 4 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Эмма Наварро (США).

Начало прямого эфира 4 июля ~ в 13:00 по московскому времени (матч приостановлен). Смотрите матч Уимблдон 2023: Екатерина Александрова – Эмма Наварро в прямом эфире и в записи!

 

Екатерина Александрова – Эмма Наварро: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир

 

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 4 июля

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Кудерметова – Паррисас-Диас: WTA Рим 2023: видео онлайн

11 мая в Риме (Италия) пройдет матч 1/32 финала турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Элизабетта Коччиаретто…

Микст: Ролан Гаррос 2023: Финал - видео онлайн

8 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет Финальный матч Микста, турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Бьянка Андрееску (Канада) и Майкл Винус (Новая Зеландия)…

Сафиуллин – Харри: ATP Мадрид 2023: видео онлайн

27 апреля в Мадриде (Испания), пройдет матч первого круга турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Николас Харри (Чили). Начало прямого эфира 27 апреля в 12:00 по московскому…

Бублик — Руне: ATP Мадрид 2023: онлайн видео

28 апреля в Мадриде (Испания), пройдет 1/32 финала турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: Александр Бублик (Казахстан) и Хольгер Руне (Дания). Начало прямого эфира 28 апреля ~ в 20:30 по московскому…