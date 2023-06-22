Александрова – Гауфф: WTA Берлин: прямая трансляция

22 июня в Берлине, Германия, пройдет матч второго круга 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Берлин / 2023 Berlin Open, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 22 июня в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Берлин 2023: Екатерина Александрова – Коко Гауфф в прямом эфире и в записи!

WTA 500 Берлин 2023 прямой эфир





Екатерина Александрова – Коко Гауфф: прямой эфир

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