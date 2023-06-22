Соболенко – Кудерметова: WTA Берлин: прямая трансляция

22 июня в Берлине, Германия, пройдет матч второго круга 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Берлин / 2023 Berlin Open, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 22 июня в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Берлин 2023: Вероника Кудерметова – Арина Соболенко в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Арина Соболенко: прямой эфир

Теннис смотреть онлайн