Соболенко – Кудерметова: WTA Берлин: прямая трансляция

Aryna Sabalenka - Veronika Kudermetova22 июня  в Берлине, Германия, пройдет матч второго круга 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Берлин / 2023 Berlin Open, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 22 июня  в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Берлин 2023: Вероника Кудерметова – Арина Соболенко в прямом эфире и в записи!

 

Вероника Кудерметова – Арина Соболенко: прямой эфир

 

Теннис смотреть онлайн

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Медведев – Зверев: ATP Монте-Карло 2023: видео онлайн

13 апреля в Монте-Карло (Монако), пройдет матч третьего круга 1/8 финала турнира ATP 1000 Мастерс / Monte Carlo Open 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия). Начало прямого эфира 13…
30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.

Алькарас – Легечка: ATP Галле: прямая трансляция

22 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч второго круга 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Карлос…