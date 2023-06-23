Кудерметова – Александрова: WTA Берлин: прямая трансляция 23 июня

Kudermetova – Alexandrova WTA 2023 Berlin Open

23 июня 2023 года в Берлине, Германия, пройдет матч второго круга 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Берлин / 2023 Berlin Open, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Екатерина Александрова (Россия).

Начало прямого эфира 23 июня ~ в 14:30 по московскому времени (задерживается, - дождь). Смотрите матч WTA Берлин 2023: Екатерина Александрова - Вероника Кудерметова в прямом эфире и в записи!

 

Александрова – Кудерметова: прямой эфир

 

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