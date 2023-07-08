Зверев – Берреттини: Уимблдон 2023: прямая трансляция 8 июля

Сегодня 8 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Маттео Берреттини (Италия).

Начало прямого эфира 8 июля ~ в 20-20 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Уимблдон 2023: Александр Зверев – Маттео Берреттини в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Маттео Берреттини: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир



