Зверев – Берреттини: Уимблдон 2023: прямая трансляция 8 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 8 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Маттео Берреттини (Италия).

Начало прямого эфира 8 июля ~ в 20-20 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Уимблдон 2023: Александр Зверев – Маттео Берреттини в прямом эфире и в записи!

 

Александр Зверев – Маттео Берреттини: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир


 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.

Рублев – Ву Ибин: ATP Галле: прямая трансляция

20 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч первого круга 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Андрей…
Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Медведев – Фери: Уимблдон 2023: прямая трансляция

5июля в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Артур Фери (Англия).…