Рублев – Ханфманн: ATP Галле: прямая трансляция

30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.

22 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч второго круга 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Янник Ханфманн (Германия).

Начало прямого эфира 22 июня ~ в 18:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Halle: Андрей Рублев - Янник Ханфманн в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев - Янник Ханфманн: прямой эфир

 

ATP 500 Галле: прямой эфир 22 июня

 

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