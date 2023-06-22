Рублев – Ханфманн: ATP Галле: прямая трансляция

22 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч второго круга 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Янник Ханфманн (Германия).

Начало прямого эфира 22 июня ~ в 18:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Halle: Андрей Рублев - Янник Ханфманн в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев - Янник Ханфманн: прямой эфир

ATP 500 Галле: прямой эфир 22 июня