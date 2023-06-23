Рублев – Грикспур: ATP Галле: прямая трансляция 23 июня

Terra Wortmann Open 2023

Сегодня 23 июня 2023 года в городе Галле, Германия, пройдет матч третьего круга 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Таллон Грикспур (Нидерланды).

Начало прямого эфира 23 июня ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Halle: Андрей Рублев – Таллон Грикспур в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев – Таллон Грикспур: прямой эфир

 

ATP 500 Галле: 1/4 финала - прямой эфир

 

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