Рублев – Баутиста Агут: ATP Галле: прямая трансляция 24 июня

Сегодня 24 июня 2023 года в городе Галле, Германия, пройдет матч 1/2 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Роберто Баутиста Агут (Испания).

Начало прямого эфира 24 июня ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Halle: Андрей Рублев – Роберто Баутиста Агут в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Роберто Баутиста: прямой эфир

ATP 500 Галле: 1/2 финала - прямой эфир 24 июня