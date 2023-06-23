Бублик – Синнер: ATP Галле: прямая трансляция 23 июня

Сегодня 23 июня 2023 года в городе Галле, Германия, пройдет матч третьего круга 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Александр Бублик (Казахстан) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 23 июня ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Halle: Александр Бублик – Янник Синнер в прямом эфире и в записи!

Александр Бублик – Янник Синнер: прямой эфир

ATP 500 Галле: 1/4 финала - прямой эфир