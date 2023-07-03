Сафиуллин – Баутиста Агут: Уимблдон 2023: прямая трансляция 3 июля

Сегодня 3 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Роберто Баутиста Агут (Испания).

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 19:50 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Уимблдон 2023: Роман Сафиуллин – Роберто Баутиста Агут в прямом эфире на Русском языке и в записи!

Роман Сафиуллин – Баутиста Агут: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир 3 июля