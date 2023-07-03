Джокович – Качин: Уимблдон 2023: прямая трансляция 3 июля

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Сегодня 3 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Педро Качин (Аргентина).

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023:  Новак Джокович – Педро Качин в прямом эфире на Русском языке и в записи!

 

Новак Джокович – Педро Качин: прямой эфир

 

Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 3 июля

 

Комментарии ( 1 )
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Стас
23 минуты назад

Джокович красава, может и турнир взять)
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