Андреева – Крейчикова: Уимблдон 2023: прямая трансляция 6 июля

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Сегодня 6 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Начало прямого эфира 6 июля ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Мирра Андреева – Барбора Крейчикова в прямом эфире и в записи!

 

Мирра Андреева – Барбора Крейчикова: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 6 июля

 

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