Андреева – Потапова: Уимблдон 2023: прямая трансляция 8 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 8 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Анастасия Потапова (Россия).

Начало прямого эфира 8 июля ~ в 20-45 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Уимблдон 2023: Мирра Андреева – Анастасия Потапова в прямом эфире и в записи!

 

Мирра Андреева – Анастасия Потапова: прямой эфир

 

 Уимблдон 2023 прямой эфир


 

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