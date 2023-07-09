Рублев – Бублик: Уимблдон 2023: прямая трансляция 9 июля

Сегодня 9 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4-го раунда 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Александр Бублик (Казахстан).

Начало прямого эфира 9 июля ~ в 15-30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Андрей Рублев – Александр Бублик в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Александр Бублик: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир





Уимблдон 2023 прямая трансляция 9 июля