Сафиуллин – Шаповалов: Уимблдон 2023: прямая трансляция 9 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 9 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4-го раунда 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Александр Бублик (Казахстан).

Начало прямого эфира 9 июля ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов в прямом эфире и в записи!

 

Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов: прямой эфир

 

 Уимблдон 2023 прямой эфир


 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 9 июля

 

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