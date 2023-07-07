Сафиуллин – Пелья: Уимблдон 2023: прямая трансляция 7 июля

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Сегодня 7 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Гвидо Пелья (Аргентина).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 16-00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Роман Сафиуллин – Гвидо Пелья в прямом эфире и в записи!

 

Роман Сафиуллин – Гвидо Пелья: прямой эфир

 

 Уимблдон 2023 прямой эфир


 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 7 июля

 

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