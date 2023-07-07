Алькарас – Мюллер: Уимблдон 2023: прямая трансляция 7 июля

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Сегодня 7 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Александер Мюллер (Франция).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 15-30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Карлос Алькарас – Александер Мюллер в прямом эфире и в записи!

 

Карлос Алькарас – Александер Мюллер: прямой эфир

 

 Уимблдон 2023 прямой эфир


 

Уимблдон 2023 прямая трансляция


 

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