Касаткина – Азаренко: Уимблдон 2023: прямая трансляция 7 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 7 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Виктория Азаренко (Белоруссия).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 16-00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Дарья Касаткина – Виктория Азаренко в прямом эфире и в записи!

 

 

Дарья Касаткина – Виктория Азаренко: прямой эфир

 

 Уимблдон 2023 прямой эфир


 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 7 июля

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Циципас — Чорич: ATP Рим 2023: видео онлайн

18 мая в Риме (Италия) пройдет матч 1/4 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: в корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Борна Чорич (Хорватия).…