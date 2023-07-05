Касаткина – Беррейдж: Уимблдон 2023: прямая трансляция 5 июля

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

5 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 2-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Джоди Беррейдж (Великобритания).

Начало прямого эфира 5 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Дарья Касаткина – Джоди Беррейдж в прямом эфире и в записи!

 

 

Дарья Касаткина – Джоди Беррейдж: прямой эфир

 

Уимблдон 2023 прмой эфир

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 5 июля

 

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