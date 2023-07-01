Касаткина – Киз: Финал WTA Истборн: прямая трансляция 1 июля

Сегодня 1 июля 2023 года в Истборне, Англия, на стадионе Девоншир Парк, пройдет Финальный, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Истборн, так же известного, как 2023 Eastbourne International. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Мэдисон Киз (США).

Начало прямого эфира 1 июля ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Истборн 2023: Дарья Касаткина – Мэдисон Киз на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Дарья Касаткина – Мэдисон Киз: прямой эфир

 

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