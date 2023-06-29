Касаткина – Гарсия: WTA Истборн: прямая трансляция 29 июня

Сегодня 29 июня 2023 года в Истборне, Англия, на стадионе Девоншир Парк, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Истборн, так же известного, как 2023 Eastbourne International. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Каролин Гарсия (Франция).

Начало прямого эфира 29 июня ~ в 18:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA Истборн 2023: Дарья Касаткина – Каролин Гарсия в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Каролин Гарсия: прямой эфир

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