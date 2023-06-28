НХЛ Драфт 2023: Прямая трансляция Раунд 1

В ночь с 28 на 29 июня, в Нэшвилле, США, пройдет продет первый раунд Драфт НХЛ 2023. Здесь лучшие клубы мира Канады и США, выбирают игроков на ярмарке талантов.

Право первого выбора игроков, принадлежит команде Чикаго Блэкхоукс, с большой вероятностью «чёрные ястребы» попытаются задрафтовать Коннора Бедарда, в каком клубе окажется очень талантливый, но загадочный Матвей Мичков, смотрите в прямом эфире и на русском языке!

Начало прямого эфира на русском языке день 1 НХЛ Драфт 2023: 29 июня 02:00 по московскому времени.

НХЛ Драфт 2023: прямой эфир Rus





НХЛ Драфт 2023: трансляция Rus