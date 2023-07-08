UFC 290 прямая трансляция

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 290 Volkanovski vs. Rodriguez. Начало Главного карда и прямой трансляции на русском языке 9 июля в 05:00 по московскому времени.
В главном событии UFC 290, пройдет бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе: чемпион, австралиец Алекс Волкановски (25-2) защищает свой пояс от мексиканца Яира Родригеса (15-3).
В со-главном событии UFC 290, в бою за титул чемпиона наилегчайшего веса мексиканец Брэндон Морено (21-6-2) сразится бразильцем Алешандре Пантожи (25-5).
Кард UFC 290 Volkanovski vs Rodriguez
Основной кард
Александр Волкановски (25-2) – Яир Родригес (15-3)
Брэндон Морено (21-6-2) – Алешандре Пантожа (25-5)
Роберт Уиттакер (24-6) – Дрикус Дю Плесси (19-2)
Джалин Тёрнер (13-6) – Дэн Хукер (22-12)
Бо Никал (4-0) – Вэл Вудбёрн (7-0)
Предварительный кард
Робби Лоулер (29-16) – Нико Прайс (15-6)
Тацуро Таира (13-0) – Эдгар Чайрес (10-4)
Ясмин Хауреги (10-0) – Денис Гомес (7-2)
Джим Крут (12-3-1) – Алонзо Менифилд (13-3-1)
Витор Петрино (8-0) – Марчин Прахнио (16-6)
Кэмерон Саайман (8-0) – Терренс Митчелл (14-2)
Шеннон Росс (12-7) – Хесус Сантос Агилар (8-2)
Камуэла Кирк (12-5) – Эстебан Рибович (11-1)
Официальный плеер, начало 05-00
UFC 290 Волкановски – Родригез: прямой эфир
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