UFC 290 прямая трансляция

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 290 Volkanovski vs. Rodriguez. Начало Главного карда и прямой трансляции на русском языке 9 июля в 05:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 290, пройдет бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе: чемпион, австралиец Алекс Волкановски (25-2) защищает свой пояс от мексиканца Яира Родригеса (15-3). 

В со-главном событии UFC 290, в бою за титул чемпиона наилегчайшего веса мексиканец Брэндон Морено (21-6-2) сразится бразильцем Алешандре Пантожи (25-5).

 

Кард UFC 290 Volkanovski vs Rodriguez

Основной кард
    Александр Волкановски (25-2) – Яир Родригес (15-3)
    Брэндон Морено (21-6-2) – Алешандре Пантожа (25-5)
    Роберт Уиттакер (24-6) – Дрикус Дю Плесси (19-2)
    Джалин Тёрнер (13-6) – Дэн Хукер (22-12)
    Бо Никал (4-0) – Вэл Вудбёрн (7-0)

Предварительный кард
    Робби Лоулер (29-16) – Нико Прайс (15-6)
    Тацуро Таира (13-0) – Эдгар Чайрес (10-4)
    Ясмин Хауреги (10-0) – Денис Гомес (7-2)
    Джим Крут (12-3-1) – Алонзо Менифилд (13-3-1)
    Витор Петрино (8-0) – Марчин Прахнио (16-6)
    Кэмерон Саайман (8-0) – Терренс Митчелл (14-2)
    Шеннон Росс (12-7) – Хесус Сантос Агилар (8-2)
    Камуэла Кирк (12-5) – Эстебан Рибович (11-1)

 

Официальный плеер, начало 05-00

UFC 290 Волкановски – Родригез: прямой эфир

 

 

Лучшие выступления участников UFC 290

 

 

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