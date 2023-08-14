Кудерметова – Уильямс: WTA Цинциннати 2023: прямая трансляция

В ночь с 14 на 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Винус Уильямс (США).

Начало прямого эфира 14 августа ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Цинциннати: Вероника Кудерметова – Винус Уильямс на русском языке в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Винус Уильямс: прямой эфир Rus

Вероника Кудерметова – Винус Уильямс: Highlights