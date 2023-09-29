Кудерметова – Павлюченкова WTA Токио 2023: прямая трансляция

30 сентября 2023 года в Токио, Япония, пройдет матч 1/2 финала женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 500 Токио, так же известного как Toray Pan Pacific Open 2023. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Анастасия Павлюченкова (Россия).

Начало прямого эфира 10 сентября ~ в 06:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Вероника Кудерметова – Анастасия Павлюченкова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Павлюченкова – Кудерметова: Highlights

Павлюченкова – Кудерметова: трансляция Rus

Вероника Кудерметова – Ига Швентек: 1/4 финала WTA Токио