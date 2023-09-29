Кудерметова – Павлюченкова WTA Токио 2023: прямая трансляция

Kudermetova – Pavlyuchenkova Pan Pacific Open: смотреть онлайн30 сентября 2023 года в Токио, Япония, пройдет матч 1/2 финала женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 500 Токио, так же известного как Toray Pan Pacific Open 2023. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Анастасия Павлюченкова (Россия).

Начало прямого эфира 10 сентября ~ в 06:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Вероника Кудерметова – Анастасия Павлюченкова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Павлюченкова – Кудерметова: Highlights

 

Павлюченкова – Кудерметова: трансляция Rus

 

Вероника Кудерметова – Ига Швентек: 1/4 финала WTA Токио

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Джокович – Качин: Уимблдон 2023: видео онлайн

3 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Педро Качин (Аргентина).…
Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Алькарас — Руне: Уимблдон 2023: видео трансляция

12 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Хольгер Руне…
Открытый чемпионат США по теннису 2023

Соболенко – Циньвэнь: US Open 2023: видео трансляция

Сегодня 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются:…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Демин — Сирл: Уимблдон 2023: Финал видео онлайн

Сегодня 16 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет Финальный матч Уимблдон 2023 среди юниоров, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются:…